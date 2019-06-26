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РИА Новости

Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали

Вчера, 13:51
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожар в промзоне в подмосковном поселке Андреевское локализован на площади в 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров. Позднее спасатели уточнили, что площадь пожара превысила 1,8 тысячи "квадратов".
"В 13 часов 28 минут локализация пожара. Локализация на площади 1,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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