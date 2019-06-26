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РИА Новости

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
"Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту господина Уилана. Благополучие граждан США за рубежом - наш главный приоритет", - говорится в сообщении в Twitter дипмиссии.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019
13 июня, 14:12
В ОНК рассказали, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.
По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
6 мая, 16:15
Семья Уилана заявила, что его вынуждают дать признательные показания
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Пол УиланМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И пусть этот уилан молится, чтобы им надлежаще не занялись по примеру американцев!
26 июня, 13:56
Мадуро Петрович-XXII
1600000
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