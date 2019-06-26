Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены ОНК, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По условиям содержания проблем нет, за исключением того, что не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении имеется англо-русский словарь, отмечали правозащитники.