Площадь пожара в промзоне в Подмосковье превысила 1,8 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Площадь пожара в промзоне в подмосковном поселке Андреевское превысила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров.