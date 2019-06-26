Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T13:47Z
https://ria.ru/20190626/1555931329.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Площадь пожара в промзоне в Подмосковье превысила 1,8 тысячи "квадратов"

Вчера, 13:47
249
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Площадь пожара в промзоне в подмосковном поселке Андреевское превысила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров.
"В 12.30 – произошло загорание внутри склада на площади 400 квадратных метров, общая площадь пожара составляет 1852 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Пожарный
25 июня, 23:42
В Чечне потушили пожар на АЗС
000001
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в промзоне в Подмосковье локализовали
РИА
Новости
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
Жителей Московской области предупредили о дожде с грозой до конца четверга
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии 14 человек обратились за медпомощью после жесткой посадки Ан-24
Лента
новостей
Празднование Дня России в Москве
День молодежи России
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина
РЖД получили первую "Ласточку" с системой для беспилотных поездов
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
В Подмосковье загорелись четыре металлических ангара
В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Эксперт ООН заявил, что не может опубликовать на Западе колонку об Ассанже
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
Лента новостейМолния