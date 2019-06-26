Площадь пожара в промзоне в Подмосковье превысила 1,8 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Площадь пожара в промзоне в подмосковном поселке Андреевское превысила 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров.
"В 12.30 – произошло загорание внутри склада на площади 400 квадратных метров, общая площадь пожара составляет 1852 квадратных метра", - говорится в сообщении.
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