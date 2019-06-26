Депутат: нынешний возраст наступления совершеннолетия отражает реалии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нынешний возраст наступления совершеннолетия в РФ отражает российские реалии, однако в законодательстве есть инструментарий для более ранней эмансипации молодежи, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет.

"Вопросы изменения возраста совершеннолетия регулярно появляются в повестке Государственной думы. Речь идет и о снижении до 16 лет, и о повышении до 21. Каждая инициатива имеет свое обоснование, связанное либо с ранним интеллектуальным развитием современной молодежи, желанием участвовать в выборах, либо с ограничением для граждан младше 21 года доступа к табаку и алкоголю", - сказал Дегтярев РИА Новости.

Он отметил, что возраст наступления совершеннолетия - 18 лет – "в настоящий момент отражает российские реалии". При этом, считает глава комитета Госдумы, в законодательстве имеется весь необходимый инструментарий для более ранней эмансипации молодежи в силу различных обстоятельств.

"Понижение возраста совершеннолетия повлечет за собой раннюю трудовую деятельность, призыв к службе в армии и создание семьи подростками с неокрепшей психикой, полную уголовную ответственность и другие последствия", - сказал Дегтярев.