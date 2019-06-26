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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье презентует осенью свой инвестпотенциал в Индии

Вчера, 13:46
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КРАСНОГОРСК (Московская обл), 26 июн - РИА Новости. Власти Московской области планируют продемонстрировать инвестиционный потенциал региона Индии в октябре-ноябре этого года, сообщил журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
"В этом году мы планируем съездить в Индию - это будет одно из самых больших роуд-шоу... Скорее всего, в октябре, либо начале ноября", - отметил он.
Ранее сообщалось, что между правительством Московской области и индийской компанией PSK Pharma было подписано соглашение о строительстве завода по производству лекарств в Подмосковье. Инвестиции в проект на первом этапе составили около миллиарда рублей.
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