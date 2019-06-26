Подмосковье презентует осенью свой инвестпотенциал в Индии

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 26 июн - РИА Новости. Власти Московской области планируют продемонстрировать инвестиционный потенциал региона Индии в октябре-ноябре этого года, сообщил журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"В этом году мы планируем съездить в Индию - это будет одно из самых больших роуд-шоу... Скорее всего, в октябре, либо начале ноября", - отметил он.