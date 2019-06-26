Энергосбытовая компания пересчитала счета краснодарцам после сюжета на ТВ

КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Энергосбытовая компания пересчитала завышенные счета, которые получили жители одного из многоквартирных домов в Краснодаре, сообщает региональное надзорное ведомство.

Сюжет о нарушениях прав жильцов дома №23 по улице Бургасской вышел на одном из федеральных телеканалов, после чего прокуратура Краснодарского края начала проверку.

Прокуроры выяснили, что речь идет о 38 жильцах дома, у которых были неисправные счетчики. Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" пересчитал им плату с июля 2016 года с применением норматива потребления электроэнергии, хотя имел право применять такой расчет не более чем за три последние месяца.