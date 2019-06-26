Энергосбытовая компания пересчитала счета краснодарцам после сюжета на ТВ

КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Энергосбытовая компания пересчитала завышенные счета, которые получили жители одного из многоквартирных домов в Краснодаре, сообщает региональное надзорное ведомство.
Сюжет о нарушениях прав жильцов дома №23 по улице Бургасской вышел на одном из федеральных телеканалов, после чего прокуратура Краснодарского края начала проверку.
Прокуроры выяснили, что речь идет о 38 жильцах дома, у которых были неисправные счетчики. Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергосбыт" пересчитал им плату с июля 2016 года с применением норматива потребления электроэнергии, хотя имел право применять такой расчет не более чем за три последние месяца.
Прокуратура Центрального административного округа Краснодара вынесла руководителю компании представление. Плату жильцам снова пересчитали, на этот раз в сторону уменьшения.