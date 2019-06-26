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РИА Новости

Лавров: США понимают контрпродуктивность требований к РФ изменить политику

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Вашингтоне растёт понимание контрпродуктивности требований к России изменить свою политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мне кажется, что в США растет понимание бессмысленности, контрпродуктивности требования от России изменить нашу независимую политику, подчиниться тем подходам, которые Соединенные Штаты продвигают на международной арене в нарушение международного права", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.
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Комментируя прошедшую в Иерусалиме встречу секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Лавров отметил, что разговор лицом к лицу всегда полезен, но решить всех проблем такой разговор в любом формате не может.
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Джон БолтонСергей ЛавровНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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