Лавров: США понимают контрпродуктивность требований к РФ изменить политику

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Вашингтоне растёт понимание контрпродуктивности требований к России изменить свою политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, что в США растет понимание бессмысленности, контрпродуктивности требования от России изменить нашу независимую политику, подчиниться тем подходам, которые Соединенные Штаты продвигают на международной арене в нарушение международного права", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.