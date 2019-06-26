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РИА Новости

Директор Алибасова предоставил доказательства отравления продюсера

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин предоставил РИА Новости доказательства того, что продюсер действительно отравился средством для очистки труб "Крот" и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.
В медицинской справке, которая есть в распоряжении агентства, указан диагноз Алибасова: "Отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот"). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени, желудка второй степени".
Из документа следует, что врачи скорой промыли продюсеру желудок через зонд, а "в промывных водах" обнаружили "примесь крови". Алибасов получил ряд осложнений, в частности распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит, распространенный эрозивный ожоговый гастрит и интоксикационный психоз.
При этом врачи отметили, что при поступлении в НИИ имени Склифосовского продюсер был в сознании, нормально дышал и разговаривал, "ориентация в пространстве, времени и собственной личности сохранена".
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
22 июня, 16:25
Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Отравление "Кротом"

Четвертого июня продюсер и основатель групп "Интеграл" и "На-на" был госпитализирован в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовкого, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По информации пресс-службы Алибасова, врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Почти неделю продюсер пробыл в медикаментозном сне. Семнадцатого числа его выписали из больницы.
Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что Алибасов намеренно инсценировал свое отравление ради пиара, так как, по мнению некоторых специалистов, в этой истории есть "много несоответствий".
Бари Алибасов в своей квартире
25 июня, 06:28
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
8405311111
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Состояние здоровья Бари АлибасоваШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
ожог 4 степени это по сути деструкция пищевода, технически он должен был сейчас умирать от медиастинита в гнойной реанимации с дыркой в желудке. Это категория пациентов которые если и выживают, то остаются глубочайшими инвалидами. Вся эта история полнейшая ахинея. Особенно если речь идет об ожогах щелочью.
26 июня, 14:32
DDarkSwordman
1000000
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