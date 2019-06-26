Директор Алибасова предоставил доказательства отравления продюсера

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин предоставил РИА Новости доказательства того, что продюсер действительно отравился средством для очистки труб "Крот" и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

В медицинской справке, которая есть в распоряжении агентства, указан диагноз Алибасова: "Отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот"). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени, желудка второй степени".

Из документа следует, что врачи скорой промыли продюсеру желудок через зонд, а "в промывных водах" обнаружили "примесь крови". Алибасов получил ряд осложнений, в частности распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит, распространенный эрозивный ожоговый гастрит и интоксикационный психоз.

При этом врачи отметили, что при поступлении в НИИ имени Склифосовского продюсер был в сознании, нормально дышал и разговаривал, "ориентация в пространстве, времени и собственной личности сохранена".

Отравление "Кротом"

Четвертого июня продюсер и основатель групп "Интеграл" и "На-на" был госпитализирован в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовкого, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По информации пресс-службы Алибасова, врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Почти неделю продюсер пробыл в медикаментозном сне. Семнадцатого числа его выписали из больницы.