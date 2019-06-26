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РИА Новости

У ОАЭ нет точных данных, кто стоит за атакой на танкеры, заявил глава МИД

Вчера, 13:35
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© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. У Объединенных Арабских Эмиратов пока нет точной информации о том, кто стоит за недавней атакой на танкеры в Оманском заливе, заявил глава МИД страны Абдулла бен Зайед аль-Нахьян.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
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"Мы не можем сейчас никакое государство обвинять, поскольку у нас нет неопровержимой информации" - сказал аль-Нахьян на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Если у других стран есть более четкая информация, я уверен, что международное сообщество ее с готовностью выслушает. Но мы должны быть очень серьезны и осторожны, чтобы это была проверенная, научно подтвержденная информация, которая будет убедительной для международного сообщества", - подчеркнул глава МИД ОАЭ.
По его словам, регион Персидского залива очень турбулентен и важен для всего мира. "Не хотим новых всплесков эскалации, турбулентности, беспокойства. Хотим стабильности и сотрудничества", - отметил аль-Нахьян.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
17 июня, 10:46
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе
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Абдулла бен Зайед аль-НахьянСергей ЛавровОАЭРоссияИран
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