Совфед одобрил закон о совершенствовании системы ликвидации ЧС

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил закон, направленный на повышение эффективности и оперативности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно действующему законодательству, единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. При этом на каждом уровне создаются органы управления этой системы, включающие в себя координационные органы, постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления.

Закон уточняет и упорядочивает состав, полномочия и задачи органов управления этой системой, условия установления и порядок принятия решений, полномочия правительства и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий, а также задачи аварийно-спасательных служб. Согласно документу, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС, комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - главы местных администраций.

Предусматривается, что транспорт аварийно-спасательных формирований оборудуется устройствами подачи световых и звуковых сигналов при наличии цветовой окраски на транспорте в соответствии с требованиями, установленными правительством.