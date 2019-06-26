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РИА Новости

Совфед одобрил закон о совершенствовании системы ликвидации ЧС

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил закон, направленный на повышение эффективности и оперативности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно действующему законодательству, единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. При этом на каждом уровне создаются органы управления этой системы, включающие в себя координационные органы, постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления.
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Закон уточняет и упорядочивает состав, полномочия и задачи органов управления этой системой, условия установления и порядок принятия решений, полномочия правительства и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий, а также задачи аварийно-спасательных служб. Согласно документу, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС, комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - главы местных администраций.
Предусматривается, что транспорт аварийно-спасательных формирований оборудуется устройствами подачи световых и звуковых сигналов при наличии цветовой окраски на транспорте в соответствии с требованиями, установленными правительством.
Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и эффективности управленческих решений при чрезвычайных ситуациях.
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