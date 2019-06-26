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РИА Новости

В Вологодской области построят завод по производству CLT-панелей

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Максим БогодвидРабочие в цехе деревообрабатывающего завода
Рабочие в цехе деревообрабатывающего завода
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Вологодской области началось строительство первого в России завода по производству CLT-панелей. Символический камень в фундамент будущего комбината заложил губернатор региона Олег Кувшинников, говорится в сообщении на портале главы региона.
Завершить строительство завода планируется уже в 2020 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 50 высокотехнологичных рабочих мест и поставлено современное деревообрабатывающее оборудование. После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить до 250 тысяч квадратных метров современных экологически чистых строительных материалов, не имеющих аналогов в стране.
"Сегодня мы закладываем основу развития кластера деревянного многоэтажного жилищного строительства в России. Впервые в нашей стране здесь, в Соколе, появится суперсовременный завод по производству CLT-панелей, которые могут быть применены в многоэтажном строительстве, строительстве социальных объектов. Это уникальная технология, которая позволит обеспечить прорыв для развития отрасли деревянного домостроения!", – подчеркнул губернатор.
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CLT-панель представляет собой перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. По толщине они могут варьироваться от 6 до 40 сантиметров, а в длину достигать 24 метров. Таким образом даже одна панель может быть фасадом дома с одной стороны. При этом материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, коэффициентом шумо- и теплоизоляции. Современная технология строительства уже зарекомендовала себя в Европе, США и Японии и только начинает внедряться в России.
Как отметил Олег Кувшинников, реализация проекта – это значимое событие в развитии лесной промышленности не только региона, но и всей страны. Благодаря колоссальным инвестициям в проект деревообрабатывающая отрасль Вологодской области выйдет на принципиально иной технологический уровень и к 2020 году удвоит количество производимых деревянных домокомплектов.
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ЗаводВологодская областьОлег КувшинниковЭкономика
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