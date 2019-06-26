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РИА Новости

Россия выступила за деэскалацию ситуации в районе Персидского залива

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва выступает за деэскалацию ситуации в районе Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.
"Мы говорили, конечно же, и о ситуации в зоне Персидского залива. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация была разряжена, чтобы наступила деэскалация в этом стратегически важном регионе мира и чтобы там продвигалась позитивная объединительная повестка дня, которая будет способствовать устранению любых разногласий, любых противоречий на основе диалога", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Вчера, 13:22
Лавров прокомментировал ситуацию с диалогом о ситуации в Персидском заливе
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Сергей ЛавровРоссияВ мире
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