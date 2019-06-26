Россия выступила за деэскалацию ситуации в районе Персидского залива

"Мы говорили, конечно же, и о ситуации в зоне Персидского залива. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация была разряжена, чтобы наступила деэскалация в этом стратегически важном регионе мира и чтобы там продвигалась позитивная объединительная повестка дня, которая будет способствовать устранению любых разногласий, любых противоречий на основе диалога", - сказал Лавров.