Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T13:35Z
https://ria.ru/20190626/1555930316.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

Вчера, 13:27
3517
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Двадцать шестого июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер 1 Станица Луганская.... СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", - сказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
21 июня, 19:43
В ДНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиков
Представительство ЛНР в СЦКК также сообщило, что миссия ОБСЕ подтвердила начало вывода сил украинских силовиков.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
19217006
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
РИА
Новости
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Лента
новостей
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Донецке задержаны агенты СБУ, готовившие теракт
В ДНР задержали террористов, планировавших устранение глав силовых ведомств
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Так художник представил себе протопланетный диск с формирующимися планетами
Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
Лента новостейМолния