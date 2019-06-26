Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

"Двадцать шестого июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер 1 Станица Луганская.... СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", - сказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

Представительство ЛНР в СЦКК также сообщило, что миссия ОБСЕ подтвердила начало вывода сил украинских силовиков.