Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Двадцать шестого июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер 1 Станица Луганская.... СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", - сказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.
Представительство ЛНР в СЦКК также сообщило, что миссия ОБСЕ подтвердила начало вывода сил украинских силовиков.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.