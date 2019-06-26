Согласованной повестки встречи Трампа и Путина не существует, заявил Лавров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник сообщил, что в Кремле не исключают встречи президентов России и США на саммите G20 и подготовка к такой встрече ведется.

"Насчет встречи президентов России и США какой-либо повестки дня согласованной не существует. Мы слышали те темы, которые упоминают представители Белого дома и госдепартамента в своих высказываниях на тему предстоящего контакта, но это темы очевидные для всех. Наверное, президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят все напрямую, это всегда полезно", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.