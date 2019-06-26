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РИА Новости

Согласованной повестки встречи Трампа и Путина не существует, заявил Лавров

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Согласованной повестки дня встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке на полях саммита "большой двадцатки" (G20) не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник сообщил, что в Кремле не исключают встречи президентов России и США на саммите G20 и подготовка к такой встрече ведется.
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"Насчет встречи президентов России и США какой-либо повестки дня согласованной не существует. Мы слышали те темы, которые упоминают представители Белого дома и госдепартамента в своих высказываниях на тему предстоящего контакта, но это темы очевидные для всех. Наверное, президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят все напрямую, это всегда полезно", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
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Дональд ТрампСергей ЛавровБольшая двадцаткаВладимир ПутинОсака (город)В мире
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