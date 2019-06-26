Лавров прокомментировал ситуацию с диалогом о ситуации в Персидском заливе

"Переговоры возможны всегда, если стороны готовы их вести взаимоуважительно на основе принципов международного права, на основе дипломатической практики и приличий. Когда заявления о том, что как только сядем за стол переговоров, сразу наступит эра благоденствия в Иране, перемежаются с оскорблениями прямыми и с унизительными санкциями, которые продвигаются, в частности, в последние два дня, я не думаю, что это та почва, на которой можно получить какие-то всходы ", - сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.