Медведев встретился со спикером парламента Болгарии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду провел встречу с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой, в ходе беседы стороны отметили тесные связи России и Болгарии и выразили готовность продолжать и укреплять сотрудничество в разных сферах.

"У нас было много хороших дат, которые связывают Россию и Болгарию. Одна из них еще не наступила, в июле сего года отмечается 140 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Медведев, открывая встречу.

Он добавил, что сегодня развивается и межрегиональное сотрудничество – со стороны России 80 регионов находятся во взаимодействии с болгарскими.

"Но еще важны отношения между людьми. Это, наверное, самое главное, поскольку речь идет не только о туризме, но и в целом межчеловеческие контакты занимают важное место в наших отношениях. Я уверен, что так будет и впредь", - отметил премьер.

Он также попросил передать самые добрые пожелания его коллеге, премьер-министру Болгарии Бойко Борисову и президенту республики Румену Радеву.

В свою очередь Караянчева отметила, что группа дружбы "Болгария-Россия" в болгарском парламенте сегодня самая многочисленная.

"Естественно, существует очень много открытых тем в диалоге между нашими странами, которые требуют повышения степени динамики развития. Это касается экономики, культуры, туризма и ряда других сфер деятельности. Несмотря на динамические процессы, которые происходят вокруг нас в международном плане, мы должны развивать отношения между нашими странами во благо наших народов", - сказала она.

В качестве примера того, что "диалог всегда приводит к хорошим результатам" она привела тот факт, что с 1 сентября болгарские студенты получат возможность одновременно с учебой работать по часовой ставке, что обсуждалось во время ее контактов с ее российской коллегой Валентиной Матвиенко.

"Еще раз позвольте поблагодарить вас за гостеприимство", - добавила спикер болгарского парламента.