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РИА Новости

Медведев встретился со спикером парламента Болгарии

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Народного Собрания Республики Болгарии Цвета Караянчева во время встречи. 26 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Народного Собрания Республики Болгарии Цвета Караянчева во время встречи. 26 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду провел встречу с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой, в ходе беседы стороны отметили тесные связи России и Болгарии и выразили готовность продолжать и укреплять сотрудничество в разных сферах.
"У нас было много хороших дат, которые связывают Россию и Болгарию. Одна из них еще не наступила, в июле сего года отмечается 140 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Медведев, открывая встречу.
Он добавил, что сегодня развивается и межрегиональное сотрудничество – со стороны России 80 регионов находятся во взаимодействии с болгарскими.
"Но еще важны отношения между людьми. Это, наверное, самое главное, поскольку речь идет не только о туризме, но и в целом межчеловеческие контакты занимают важное место в наших отношениях. Я уверен, что так будет и впредь", - отметил премьер.
Он также попросил передать самые добрые пожелания его коллеге, премьер-министру Болгарии Бойко Борисову и президенту республики Румену Радеву.
В свою очередь Караянчева отметила, что группа дружбы "Болгария-Россия" в болгарском парламенте сегодня самая многочисленная.
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"Естественно, существует очень много открытых тем в диалоге между нашими странами, которые требуют повышения степени динамики развития. Это касается экономики, культуры, туризма и ряда других сфер деятельности. Несмотря на динамические процессы, которые происходят вокруг нас в международном плане, мы должны развивать отношения между нашими странами во благо наших народов", - сказала она.
В качестве примера того, что "диалог всегда приводит к хорошим результатам" она привела тот факт, что с 1 сентября болгарские студенты получат возможность одновременно с учебой работать по часовой ставке, что обсуждалось во время ее контактов с ее российской коллегой Валентиной Матвиенко.
"Еще раз позвольте поблагодарить вас за гостеприимство", - добавила спикер болгарского парламента.
После встречи Медведев показал Караянчевой рабочие залы Белого дома, в том числе зал заседаний правительства РФ.
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Дмитрий МедведевРоссияБолгарияВ мире
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