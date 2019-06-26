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РИА Новости

Высоту орбиты МКС скорректируют 3 июля

Вчера, 13:19
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет скорректирована через неделю, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
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"Коррекция орбиты МКС планируется на 3 июля", - сказал собеседник агентства.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 23 мая. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 4,5 километра.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
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Кристина КукНик ХейгАлексей ОвчининКосмос - РИА НаукаЦНИИМАШ
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