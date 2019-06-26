Высоту орбиты МКС скорректируют 3 июля

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет скорректирована через неделю, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

"Коррекция орбиты МКС планируется на 3 июля", - сказал собеседник агентства.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 23 мая. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 4,5 километра.