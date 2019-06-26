Зеленский сменил врио губернатора Сумской области

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил исполняющего обязанности председателя Сумской областной государственной администрации, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
"Освободить Акперова Вадима Вагифовича от временного исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации", - говорится тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил врио губернатора заместителя главы областной госадминистрации Ирину Купрейчик.