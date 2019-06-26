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РИА Новости

Зеленский сменил врио губернатора Сумской области

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил исполняющего обязанности председателя Сумской областной государственной администрации, соответствующие указы опубликованы в среду на сайте главы государства.
"Освободить Акперова Вадима Вагифовича от временного исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации", - говорится тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил врио губернатора заместителя главы областной госадминистрации Ирину Купрейчик.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Вчера, 12:49
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