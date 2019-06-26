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РИА Новости

В Иваново двух сотрудников МВД подозревают в мошенничестве

Вчера, 13:16
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© Кадр из видео Следственного комитета РоссииСледственные действия в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ"
Следственные действия в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов ФКУ Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ
© Кадр из видео Следственного комитета России
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. СК подозревает в мошенничестве при исполнении государственного контракта двух сотрудников подразделения МВД в Иваново, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
"В отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов (филиала) ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации" возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
© Кадр из видео Следственного комитета РоссииСледственные действия в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ"
Следственные действия в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов ФКУ Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ
© Кадр из видео Следственного комитета России
Следственные действия в отношении должностных лиц Ивановской базы хранения ресурсов ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ"
Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
"По данным следствия, начальник одного из структурных подразделений Ивановской базы хранения ресурсов МВД России оформила часть передаваемого коммерческой организации лома черного металла вне рамок заключенного государственного контракта, полученные денежные средства в сумме 470 тысяч рублей передала начальнику базы, который распорядился ими по своему усмотрению", - сообщает ведомство.
Как информирует следствие, подозреваемые задержаны. В отношении начальника базы хранения ресурсов МВД России избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его подчиненная отпущена под подписку о невыезде.
Вчера, 07:21
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Следственный комитет РФМВД РФИвановоПроисшествия
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