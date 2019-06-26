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РИА Новости

Дети миллиардера Мордашова пополнили список богатейших людей мира

Вчера, 13:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Как следует из данных агентства, совокупное состояние двух сыновей Мордашова, занимающего четвертое место в списке самых состоятельных россиян, можно оценить в 1,67 миллиарда долларов.
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Миллиардер, как выяснило агентство, на прошлой неделе передал часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG стоимостью в 890 миллионов долларов своим сыновьям - 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите. В феврале бизнесмен передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, стоимость которых оценивается в 780 миллионов долларов.
Состояние Мордашова, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), оценивается 19,8 миллиарда долларов, с начала года оно выросло на 2,39 миллиарда долларов.
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