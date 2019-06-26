В МВД не видят нужды отправлять на каждый авиарейс по "воздушному маршалу"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция не считает необходимым сопровождать каждый авиарейс "воздушным маршалом", рассказал журналистам в среду начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

"С точки зрения того, что каждый самолет надо взять под сопровождение ,я противник этого", - сказал он.

Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.

Эксперты вновь заговорили об этом в конце января, когда самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан.