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РИА Новости

В МВД не видят нужды отправлять на каждый авиарейс по "воздушному маршалу"

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция не считает необходимым сопровождать каждый авиарейс "воздушным маршалом", рассказал журналистам в среду начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.
"С точки зрения того, что каждый самолет надо взять под сопровождение ,я противник этого", - сказал он.
Возможность появления службы, сотрудники которой выявляли бы потенциально опасных личностей, а также пассажиров, нарушающих правила поведения на борту самолета и устраивающих дебоши, обсуждалась еще несколько лет назад.
Эксперты вновь заговорили об этом в конце января, когда самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после требования одного из пассажиров лететь в Афганистан.
Комментируя этот инцидент, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил РИА Новости, что институт "воздушных маршалов" рано или поздно появится, это вопрос времени.
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