Росздравнадзор проверит подмосковную больницу, где отравились пациенты

Ранее сообщалось, что 25 июня в отделение Солнечногорской ЦРБ скорая помощь доставила девять человек в возрасте от 47 до 70 лет из больницы поселка Ржавки. В этой больнице пациенты были на дневном стационарном лечении. Утром им всем поставили капельницы с разными лекарствами, в состав которых также входил физраствор. После этого у всех пациентов поднялась высокая температура и начался озноб. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю.