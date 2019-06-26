Росздравнадзор проверит подмосковную больницу, где отравились пациенты

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку в связи с отравлением девяти человек в больнице Подмосковья после капельниц, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что 25 июня в отделение Солнечногорской ЦРБ скорая помощь доставила девять человек в возрасте от 47 до 70 лет из больницы поселка Ржавки. В этой больнице пациенты были на дневном стационарном лечении. Утром им всем поставили капельницы с разными лекарствами, в состав которых также входил физраствор. После этого у всех пациентов поднялась высокая температура и начался озноб. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проведет проверку в подмосковной больнице, где, по сообщениям СМИ, состояние здоровья девяти пациентов резко ухудшилось после капельниц с разными лекарствами, в состав которых входил один и тот же физраствор", - говорится в сообщении.