Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T13:08Z
https://ria.ru/20190626/1555929415.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/08/1555810880_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_87ef2ecb5980d257194a9dc2be0bdc7b.jpg
РИА Новости

Сербия сохранит военный нейтралитет, заявил Вучич

Вчера, 13:08
329
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил участникам сербско-белорусско-российских тактических учений президент страны Александр Вучич.
Совместные сербско-белорусско-российские тактические учения "Славянское братство-2019" в этом году проходят на полигонах вооруженных сил Сербии с 13 по 27 июня. В среду глава сербского государства принял делегации министерств обороны РФ и Белоруссии, которые прибыли в страну на учения.
"Президент Вучич подчеркнул, что Сербия выстоит на позиции своего военного нейтралитета и будет способна защитить свою территорию и граждан", - приводит пресс-служба главы государства его слова.
"Говоря о значении учений, как символе дружбы и хороших отношений трех государств, президент Вучич отметил, что это - один из способов укрепления связей военных структур Сербии, России и Белоруссии для ответа современным вызовам", - указала администрация сербского лидера.
В плановых совместных российско-сербско-белорусских тактических учениях, проводимых в рамках международного военного сотрудничества, участвуют более 600 военнослужащих трех стран. В ходе практического этапа проводится десантирование личного состава и техники, блокирование и уничтожение базы незаконных вооруженных формирований и форсирование водных преград.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
11 июня, 03:27
США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
1400001
Обсудить 1
Александр ВучичСербияБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
США уверены, что смогут договориться с Индией по торговым пошлинам и С-400
РИА
Новости
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
Торговое соглашение между США и Китаем готово на 90%, заявили в Вашингтоне
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
В ОАЭ заявили о стратегическом характере отношений с Россией
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Сербия опасается гуманитарной катастрофы на севере Косово
Лента
новостей
Вильнюс
В Литве МАП обвинили в создании "платформы для развития русского мира"
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет 52 миллиарда долларов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: США понимают контрпродуктивность требований к РФ изменить политику
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Боррель останется главой МИД Испании и откажется от мандата евродепутата
Зеленский назначил постпреда президента Украины в Крыму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров прокомментировал ситуацию с диалогом о ситуации в Персидском заливе
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ бригады ремонтников в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Россия будет убеждать и США, и Иран начать диалог, заявил Лавров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
У ОАЭ нет точных данных, кто стоит за атакой на танкеры, заявил глава МИД
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
Лента новостейМолния