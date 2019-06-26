Сербия сохранит военный нейтралитет, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил участникам сербско-белорусско-российских тактических учений президент страны Александр Вучич.

Совместные сербско-белорусско-российские тактические учения "Славянское братство-2019" в этом году проходят на полигонах вооруженных сил Сербии с 13 по 27 июня. В среду глава сербского государства принял делегации министерств обороны РФ и Белоруссии, которые прибыли в страну на учения.

"Президент Вучич подчеркнул, что Сербия выстоит на позиции своего военного нейтралитета и будет способна защитить свою территорию и граждан", - приводит пресс-служба главы государства его слова.

"Говоря о значении учений, как символе дружбы и хороших отношений трех государств, президент Вучич отметил, что это - один из способов укрепления связей военных структур Сербии, России и Белоруссии для ответа современным вызовам", - указала администрация сербского лидера.