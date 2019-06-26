Невеста Хашукджи заявила, что не примет от Эр-Рияда компенсаций

ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи заявила, что не испытывает давления со стороны Эр-Рияда и не собирается принимать от него никакой денежной компенсации в связи с гибелью жениха.

"Если вы спрашиваете меня о том, испытываю ли я давление со стороны в связи с убийством Джамаля, то нет. Даже со стороны Саудовской Аравии", - сказала Хатидже Дженгиз на пресс-конференции в Женеве в среду.

Дженгиз подчеркнула, что представители Саудовской Аравии также пока не связывались с ней с предложением выплатить какую-либо денежную компенсацию за гибель Хашукджи.

"На данный момент никто из руководства Саудовской Аравии не пытался со мной связаться. Но даже если они предложат мне какую-либо денежную компенсацию, я ее не приму", - добавила она.

Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.

Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.