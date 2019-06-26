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РИА Новости

В Литве МАП обвинили в создании "платформы для развития русского мира"

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вильнюс. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 26 июн – РИА Новости. Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас, Аудронюс Ажубалис и Арвидас Анушаускас потребовали у спикера сейма разорвать отношения с Межпарламентской православной ассамблеей (МАП). Об этом сообщает Sputnik Литва.
Касчюнас заявил, что организация отошла от своих первоначальных целей и стала "платформой для развития "русского мира".
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18 июня, 17:30
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"Кремль использует эту организацию для того, чтобы уменьшить свою международную изоляцию, смягчить международные санкции, создать иллюзию Кремля как защитника христианских ценностей, хотя сегодня ассамблею возглавляет член Коммунистической партии России, а коммунизм всегда объявлял войну религии, уничтожал ее или превращал ее в заложницу коммунистической идеологии", — заявили консерваторы.
Парламентарии призвали принять во внимание события, которые произошли во время сессии МАП в Грузии, и прекратить все отношения с организацией. Также депутаты попросили сейм Литвы больше не делегировать своих представителей на такие мероприятия.
Партия консерваторов известна своей русофобской позицией и антироссийскими инициативами. Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и читать студентам литовских вузов лекции о "российской агрессии".
Ранее Касчюнас и Ажубалис призвали литовскую делегацию в Совете Европы "заблокировать" резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. Кроме того, на прошлой неделе парламентарии предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва на территории всей балтийской республики. МИД России назвал эти действия грубо нарушающими международное право.
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Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
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