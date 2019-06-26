В Литве МАП обвинили в создании "платформы для развития русского мира"

ВИЛЬНЮС, 26 июн – РИА Новости. Члены партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас, Аудронюс Ажубалис и Арвидас Анушаускас потребовали у спикера сейма разорвать отношения с Межпарламентской православной ассамблеей (МАП). Об этом сообщает Sputnik Литва.
Касчюнас заявил, что организация отошла от своих первоначальных целей и стала "платформой для развития "русского мира".
"Кремль использует эту организацию для того, чтобы уменьшить свою международную изоляцию, смягчить международные санкции, создать иллюзию Кремля как защитника христианских ценностей, хотя сегодня ассамблею возглавляет член Коммунистической партии России, а коммунизм всегда объявлял войну религии, уничтожал ее или превращал ее в заложницу коммунистической идеологии", — заявили консерваторы.
Парламентарии призвали принять во внимание события, которые произошли во время сессии МАП в Грузии, и прекратить все отношения с организацией. Также депутаты попросили сейм Литвы больше не делегировать своих представителей на такие мероприятия.
Партия консерваторов известна своей русофобской позицией и антироссийскими инициативами. Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и читать студентам литовских вузов лекции о "российской агрессии".
Ранее Касчюнас и Ажубалис призвали литовскую делегацию в Совете Европы "заблокировать" резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. Кроме того, на прошлой неделе парламентарии предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва на территории всей балтийской республики. МИД России назвал эти действия грубо нарушающими международное право.
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