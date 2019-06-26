Спутник "Ямал-601" с проблемным двигателем введут в эксплуатацию в июле

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", у которого в начале июня возникла проблема с апогейным двигателем, будет введен в эксплуатацию в июле, сообщила в среду компания-оператор спутника "Газпром космические системы".

Спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Компания "Газпром космические системы" сообщила, что 1 июня при выполнении маневра по переводу "Ямала-601" на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) нарушилась ориентация космического аппарата из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя. В результате специалисты французского подразделения компании-разработчика спутника Thales Alenia Space решили довыводить "Ямал-601" на рабочую орбиту по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги. Первый из серии маневров был проведен 6 июня.

"Схема выведения спутника "Ямал-601" на геостационарную орбиту с использованием двигателей малой тяги успешно реализована. 24 июня 2019 года спутник "Ямал-601" установлен в орбитальную позицию 48,8 градуса восточной долготы для проведения летных испытаний", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что уже завершены проверки служебного оборудования и систем спутника, а также начаты летные испытания его полезной нагрузки.

"В июле будет выполнена установка космического аппарата в штатную позицию 49 градусов восточной долготы и перевод действующих сетей со спутника "Ямал-202" на спутник "Ямал-601", - говорится в сообщении.