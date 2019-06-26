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РИА Новости

Спутник "Ямал-601" с проблемным двигателем введут в эксплуатацию в июле

Вчера, 13:02
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CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot / Космический аппарат "Ямал-601"
Космический аппарат Ямал-601
CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot /
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", у которого в начале июня возникла проблема с апогейным двигателем, будет введен в эксплуатацию в июле, сообщила в среду компания-оператор спутника "Газпром космические системы".
Спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Компания "Газпром космические системы" сообщила, что 1 июня при выполнении маневра по переводу "Ямала-601" на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) нарушилась ориентация космического аппарата из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя. В результате специалисты французского подразделения компании-разработчика спутника Thales Alenia Space решили довыводить "Ямал-601" на рабочую орбиту по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги. Первый из серии маневров был проведен 6 июня.
"Схема выведения спутника "Ямал-601" на геостационарную орбиту с использованием двигателей малой тяги успешно реализована. 24 июня 2019 года спутник "Ямал-601" установлен в орбитальную позицию 48,8 градуса восточной долготы для проведения летных испытаний", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что уже завершены проверки служебного оборудования и систем спутника, а также начаты летные испытания его полезной нагрузки.
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"В июле будет выполнена установка космического аппарата в штатную позицию 49 градусов восточной долготы и перевод действующих сетей со спутника "Ямал-202" на спутник "Ямал-601", - говорится в сообщении.
"Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
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Ямал-601Космос - РИА НаукаРоссияРИА Наука
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