США уверены, что смогут договориться с Индией по торговым пошлинам и С-400

"Когда я говорю об этих двух вопросах, я рассматриваю их как реальные возможности. Я знаю, что мы можем работать вместе, и мы создадим базу для развития наших отношений. Все мы - не только в администрации США, но и в Белом доме - считаем Индию своим важным партнером и другом... Думаю, мы найдем способ решить эти вопросы", - сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Так он ответил на вопрос журналистов о том, каким образом заявления Вашингтона о важности Индии как ключевого партнера США в регионе сочетаются с угрозами введения против нее американских санкций - в том числе из-за намерения Нью-Дели закупить у России С-400.