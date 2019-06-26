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РИА Новости

США уверены, что смогут договориться с Индией по торговым пошлинам и С-400

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты уверены, что им удастся урегулировать существующие разногласия с Индией относительно введенных ранее торговых пошлин и планов Нью-Дели закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Когда я говорю об этих двух вопросах, я рассматриваю их как реальные возможности. Я знаю, что мы можем работать вместе, и мы создадим базу для развития наших отношений. Все мы - не только в администрации США, но и в Белом доме - считаем Индию своим важным партнером и другом... Думаю, мы найдем способ решить эти вопросы", - сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Так он ответил на вопрос журналистов о том, каким образом заявления Вашингтона о важности Индии как ключевого партнера США в регионе сочетаются с угрозами введения против нее американских санкций - в том числе из-за намерения Нью-Дели закупить у России С-400.
"Мы работаем сообща, чтобы обе наши страны могли обеспечить свою безопасность. Мы желаем того же и для Индии. Кроме того, мы хотим, чтобы наши торгово-экономические отношения процветали, чтобы они были свободными", - подчеркнул госсекретарь.
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Военный политолог объяснил, почему Индия не откажется от С-400Индия намерена донести до госсекретаря США Майка Помпео, что не откажется от покупки С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что США пытаются использовать политику в конкурентной борьбе.
По словам Помпео, прошедшие во вторник переговоры с представителями индийского руководства показали, что сотрудничество между двумя странами "выходит на новые высоты". "Наши страны рассматривают друг друга не как партнеров, но как нечто большее - как друзей, которые помогают друг другу", - заявил он.
Среди областей, в которых двустороннее сотрудничество Индии и США достигло наибольших результатов, по словам Помпео, фигурируют космос, оборона и энергетика. "Соединенные Штаты также хотят быть уверены, что Индия располагает всеми необходимыми оборонными ресурсами для защиты своей территориальной целостности и отражения возможных угроз в режиме 24/7", - добавил американский дипломат.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России. Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии, со своей стороны, неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
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