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РИА Новости

Невеста Хашукджи призвала Швейцарию способствовать санкциям против Эр-Рияда

Вчера, 12:54
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© AFP 2019 / Jim WatsonНевеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз
Невеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз
© AFP 2019 / Jim Watson
Невеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз считает, что Швейцария может способствовать введению санкций против Саудовской Аравии.
"Я верю в то, что ООН и Швейцария могут направлять этот процесс (расследования), хотя Швейцария напрямую и не вовлечена в это дело. Но Джамаль был журналистом, который был убит на территории дипломатического представительства. И Швейцария может сыграть роль в ведении санкций в отношении Саудовской Аравии", - сказала она на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, какую роль, по ее мнению, может сыграть Швейцария в ситуации с делом Хашукджи.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
25 июня, 09:41
Спецдокладчик СПЧ ООН готова поделиться с ФБР данными по убийству Хашукджи
Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.
Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
Вчера, 12:50
Невеста Хашукджи надеется на международное расследование убийства жениха
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиСаудовская АравияШвейцарияВ мире
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