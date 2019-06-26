Невеста Хашукджи призвала Швейцарию способствовать санкциям против Эр-Рияда

ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз считает, что Швейцария может способствовать введению санкций против Саудовской Аравии.

"Я верю в то, что ООН и Швейцария могут направлять этот процесс (расследования), хотя Швейцария напрямую и не вовлечена в это дело. Но Джамаль был журналистом, который был убит на территории дипломатического представительства. И Швейцария может сыграть роль в ведении санкций в отношении Саудовской Аравии", - сказала она на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, какую роль, по ее мнению, может сыграть Швейцария в ситуации с делом Хашукджи.

Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.

Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.