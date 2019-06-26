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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии социального предпринимательства в России

Вчера, 12:47
12
2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Социальное предпринимательство в России – будущее страны".
Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим ЖИВУЛИН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий САЗОНОВ;
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;
- профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу Мухаммад ЮНУС;
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации Михаил МАМУТА;
- директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Наталия ЗВЕРЕВА.

Мероприятие пройдет в рамках Международного дня социального бизнеса, который отмечается в мире 28 июня с 2010 года по инициативе последователей нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. Россия присоединилась к празднованию в 2013 году. В этом году торжественные акции проходят с 25 мая по 2 июля.
В рамках пресс-конференции состоится презентация книги Мухаммада Юнуса "Мир трех нулей".

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