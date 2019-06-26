Пресс-конференция о развитии социального предпринимательства в России

Участники:
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим ЖИВУЛИН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий САЗОНОВ;
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;
- профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу Мухаммад ЮНУС;
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации Михаил МАМУТА;
- директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Наталия ЗВЕРЕВА.
Мероприятие пройдет в рамках Международного дня социального бизнеса, который отмечается в мире 28 июня с 2010 года по инициативе последователей нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. Россия присоединилась к празднованию в 2013 году. В этом году торжественные акции проходят с 25 мая по 2 июля.
В рамках пресс-конференции состоится презентация книги Мухаммада Юнуса "Мир трех нулей".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим ЖИВУЛИН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий САЗОНОВ;
- президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей КАТЫРИН;
- профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу Мухаммад ЮНУС;
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации Михаил МАМУТА;
- директор Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Наталия ЗВЕРЕВА.
Мероприятие пройдет в рамках Международного дня социального бизнеса, который отмечается в мире 28 июня с 2010 года по инициативе последователей нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. Россия присоединилась к празднованию в 2013 году. В этом году торжественные акции проходят с 25 мая по 2 июля.
В рамках пресс-конференции состоится презентация книги Мухаммада Юнуса "Мир трех нулей".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/