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РИА Новости

В Подмосковье загорелись четыре металлических ангара

Вчера, 12:46
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На пульт диспетчера ЦППС Ленинского МПСГ поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Андреевское, улица Свердлова, промзона. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят четыре ангара и шесть металлических контейнеров, на общей площади 1450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарный
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Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекаются 43 человека и 12 единиц техники.
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