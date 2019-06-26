В Подмосковье загорелись четыре металлических ангара

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На пульт диспетчера ЦППС Ленинского МПСГ поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Ленинский район, поселок Андреевское, улица Свердлова, промзона. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят четыре ангара и шесть металлических контейнеров, на общей площади 1450 квадратных метров", - говорится в сообщении.