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РИА Новости

В МВД поддержали возврат курилок в аэропорты

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Транспортная полиция не видит препятствий для возвращения курительных комнат в аэропортах, заявил журналистам на пресс-конференции начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.
В декабре прошлого года уличные курительные павильоны были установлены в московском аэропорту "Шереметьево".
Курительная комната
18 декабря 2018, 16:47
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"Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест (курилок)", - сказал он.
По его словам, с начала года возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.
В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.
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