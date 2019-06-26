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РИА Новости

Власти Казахстана погасят социально уязвимым гражданам кредиты

Вчера, 12:42
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АЛМА-АТА, 26 июн - РИА Новости. Правительство Казахстана погасит социально уязвимым заемщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около 790 долларов), соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Согласно тексту документа, опубликованному на сайте главы государства, правительству поручено "в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам" ряду категорий заемщиков.
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"Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия", - отмечается в указе.
Данная мера распространяется на тех, чья общая задолженность по займу не превышает три миллиона тенге (7,9 тысячи долларов) по состоянию на 1 июня 2019 года.
"Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заемщика", - говорится в указе.
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