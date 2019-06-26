Володин раскритиковал идеи ограничить полномочия делегации России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет расценено как ущемление прав россиян, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если будут какие-то решения, связанные с ограничением полномочий нашей делегации, мы это расценим как ограничение прав наших граждан. Мы не можем эффективно, полноценно представлять граждан России в Парламентской ассамблее, если делегация будет ущемлена в правах", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.

"Звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговые группы, не дать ей возможность выступать с докладами, возглавлять комиссии и рабочие группы и другие решения, которые ставят крест на самом понятии парламентаризма, демократии, тем более в Парламентской ассамблее, которая должна быть самой открытой организацией, и создана для того, чтобы там был диалог", - отметил он.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.