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РИА Новости

Володин раскритиковал идеи ограничить полномочия делегации России в ПАСЕ

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ограничение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет расценено как ущемление прав россиян, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Если будут какие-то решения, связанные с ограничением полномочий нашей делегации, мы это расценим как ограничение прав наших граждан. Мы не можем эффективно, полноценно представлять граждан России в Парламентской ассамблее, если делегация будет ущемлена в правах", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
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"Звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговые группы, не дать ей возможность выступать с докладами, возглавлять комиссии и рабочие группы и другие решения, которые ставят крест на самом понятии парламентаризма, демократии, тем более в Парламентской ассамблее, которая должна быть самой открытой организацией, и создана для того, чтобы там был диалог", - отметил он.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
86121001
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Возвращение России в ПАСЕВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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