В Крыму учредили звание "Населенный пункт воинской доблести"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" учреждено в Крыму, решение принято на сессии республиканского парламента в среду.

По словам главы парламента Владимира Константинова, данное решение принято в целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также сохранения военно-исторического наследия и патриотического воспитания.

"Почетное звание присваивается населенным пунктам республики Крым на территории или в непосредственной близости от которых во время войны проходили ожесточенные сражения. Это очень важная новация", - сказал Константинов на заседании парламента.