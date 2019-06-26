В Крыму учредили звание "Населенный пункт воинской доблести"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" учреждено в Крыму, решение принято на сессии республиканского парламента в среду.
По словам главы парламента Владимира Константинова, данное решение принято в целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также сохранения военно-исторического наследия и патриотического воспитания.
"Почетное звание присваивается населенным пунктам республики Крым на территории или в непосредственной близости от которых во время войны проходили ожесточенные сражения. Это очень важная новация", - сказал Константинов на заседании парламента.
По его словам, почетное звание может быть присвоено городам, поселкам, поселкам городского типа и селам.