Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

"С нетерпением жду начала чего-то нового, я думаю, что у этого сериала большой потенциал. Мне очень хочется сделать что-то невероятное с этой замечательной командой", - сказала Мейси Уильямс.

Сообщается, что сериал будет ироничным "рассказом о любви и мести". Кто бы мог подумать, что неудачная шутка одного из героев приведет к тому, что группе друзей придется бежать от гангстера и полиции с сумкой украденных денег.