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РИА Новости
Культура

Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Вчера, 13:46
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© Фото : HBOМэйси Уильямс в сериале "Игра престолов"
Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов
© Фото : HBO
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
"С нетерпением жду начала чего-то нового, я думаю, что у этого сериала большой потенциал. Мне очень хочется сделать что-то невероятное с этой замечательной командой", - сказала Мейси Уильямс.
Сообщается, что сериал будет ироничным "рассказом о любви и мести". Кто бы мог подумать, что неудачная шутка одного из героев приведет к тому, что группе друзей придется бежать от гангстера и полиции с сумкой украденных денег.
Съемки сериала начнутся в конце этого года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыМэйси Уильямс
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