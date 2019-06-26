Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 28 июня

Зрительный зал Зеленого театра ВДНХ в Москве после реконструкции

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 28 июня, показатель давления побьет рекорд 1956 года, сообщается на сайте "Метеоновости".

Отмечается, что 28 июня атмосферное давление в столице составит 730 миллиметров.

"Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 миллиметра ртутного столба", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в последние дни июня в столице ожидаются резкие колебания атмосферного давления, 29 июня давление снова начнет расти и повысится на 10 единиц, но будет еще ниже нормального.

Отмечается, что только в последний день июня давление приблизится к летней норме.