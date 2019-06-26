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РИА Новости

Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 28 июня

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрительный зал Зеленого театра ВДНХ в Москве после реконструкции
Зрительный зал Зеленого театра ВДНХ в Москве после реконструкции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 28 июня, показатель давления побьет рекорд 1956 года, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что 28 июня атмосферное давление в столице составит 730 миллиметров.
"Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 миллиметра ртутного столба", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в последние дни июня в столице ожидаются резкие колебания атмосферного давления, 29 июня давление снова начнет расти и повысится на 10 единиц, но будет еще ниже нормального.
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Отмечается, что только в последний день июня давление приблизится к летней норме.
"Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха", - говорится в сообщении.
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