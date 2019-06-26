Володин: Россия покинет ПАСЕ, если делегация не получит полноценные права

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия покинет ПАСЕ, если права российской делегации в ассамблее не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем парламентскую Ассамблею Совета Европы", - сказал Володин, обращаясь к депутатам.

Парламентарии поддержали это решение аплодисментами.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.