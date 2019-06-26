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РИА Новости

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если делегация не получит полноценные права

Вчера, 12:25
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertПарламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия покинет ПАСЕ, если права российской делегации в ассамблее не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Думаю, что все вы поддержите ранее принятую позицию: либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем парламентскую Ассамблею Совета Европы", - сказал Володин, обращаясь к депутатам.
Москва
Вчера, 12:02
Кремль считает, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным
Парламентарии поддержали это решение аплодисментами.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы. Было принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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