Приостановка ввоза мяса из Канады связана с угрозой подделки сертификатов

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай приостановил ввоз мяса из Канады ради защиты китайских потребителей, не связывает это с делом финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, следует из слов официального представителя МИД КНР Гэн Шуан.

"Недавно таможня Китая обнаружила в импортируемой из Канады в КНР свинине следы кормовой добавки рактопамин, поэтому мы приняли решение немедленно приостановить ввоз соответствующей продукции и провести тщательное расследование. В ходе расследования удалось обнаружить 188 поддельных ветеринарных сертификатов на данную продукцию", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, не связана ли мера с делом финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Он добавил, что "для защиты китайских потребителей Китай принял срочные превентивные меры и потребовал от канадского правительства приостановить выдачу сертификатов на мясо, мы надеемся, что Канада отнесется к этому инциденту с особым вниманием, проведет надлежащее расследование и предпримет действенные меры". Говоря о деле Мэн Ваньчжоу, он отметил, что "китайская сторона надеется, что Канада будет учитывать обеспокоенность КНР и в кратчайшие сроки освободит Мэн Ваньчжоу и обеспечит ее безопасное возвращение на родину".

Ранее посольство Китая в Оттаве обнародовало заявление, в котором сообщается, что КНР приостановила импорт мяса из Канады из-за фальшивых ветсертификатов. Как отмечалось в заявлении, сертификаты были получены китайскими властями через канадский орган регистрации сертификатов, что, по данным китайской стороны, говорит о явных пробелах в системе управления экспортом мяса из Канады.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.