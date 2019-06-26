Путин регулярно получает новую информацию по делу "Сети", заявил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"*, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал это дело резонансным и напомнил, что о нем президенту говорили на последнем заседании президентского Совета по правам человека. И президент тогда сказал, что он запросит дополнительную информацию и разберется с этим делом, подчеркнул Песков.

"Президенту была предоставлена информация по линии спецслужб, он обладает информацией, и, собственно, регулярно получает обновления этой информации", - отметил пресс-секретарь.

В мае Песков сообщал, что Путин получал всю информацию по делу "Сети" от силовых ведомств, когда впервые была затронута эта тема, однако потом в Кремле не было каких-то новых сведений по этому делу.

В декабре на заседании СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал тогда президенту председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети" пожаловались в СПЧ на пытку электрошокерами.

Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова. По данным источника, знакомого с материалами дела, следствие установило, что они входили в петербургскую ячейку террористической организации "Сеть"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.