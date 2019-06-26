Ряд стран ведут против России в ПАСЕ нечистоплотные игры, заявил Володин

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Великобритания, Польша и Украина ведут нечистоплотные игры против РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам важно, чтобы полномочия (российской) делегации были полностью подтверждены. Идут игры, более того, они нечистоплотны, есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран, и делают все для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе, нарушить отношения между нашими странами", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
Он уточнил, что подобные игры ведут в первую очередь Великобритания, Польша, Украина. "Их депутаты выступают за то, чтобы наша парламентская делегация не имела возможности полноценного представительства в ПАСЕ", - сказал Володин.