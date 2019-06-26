Ряд стран ведут против России в ПАСЕ нечистоплотные игры, заявил Володин

"Нам важно, чтобы полномочия (российской) делегации были полностью подтверждены. Идут игры, более того, они нечистоплотны, есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран, и делают все для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе, нарушить отношения между нашими странами", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.