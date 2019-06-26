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РИА Новости

Ряд стран ведут против России в ПАСЕ нечистоплотные игры, заявил Володин

Вчера, 12:18
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Великобритания, Польша и Украина ведут нечистоплотные игры против РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам важно, чтобы полномочия (российской) делегации были полностью подтверждены. Идут игры, более того, они нечистоплотны, есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран, и делают все для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе, нарушить отношения между нашими странами", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
Москва
Вчера, 12:02
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Он уточнил, что подобные игры ведут в первую очередь Великобритания, Польша, Украина. "Их депутаты выступают за то, чтобы наша парламентская делегация не имела возможности полноценного представительства в ПАСЕ", - сказал Володин.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Вячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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