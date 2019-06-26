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РИА Новости

Одиннадцать человек поборются за пост губернатора Мурманской области

Вчера, 12:18
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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Одиннадцать человек подали документы на регистрацию их в качестве кандидатов на должность губернатора Мурманской области в избирательную комиссию региона, причем двое из них - неработающие самовыдвиженцы - в то же время претендуют на кресло губернатора Астраханской области, следует из материалов, размещенных на сайтах избиркомов Мурманской и Астраханской областей.
Как сообщается на сайте мурманского облизбиркома, состоялась процедура уведомления избирательной комиссии Мурманской области о выдвижении Еминцева Дмитрия Владимировича кандидатом на должность губернатора Мурманской области. "После представления документов кандидату выдано соответствующее письменное подтверждение об их получении, а также разрешение для открытия специального избирательного счета", - говорится в сообщении.
Также сообщается о том, что документы подал Соколов Максим Юрьевич. Оба претендента – из Нижегородской области, оба временно не работают. Как следует из материалов сайта избиркома Астраханской области, граждане с точно такими же данными подали документы для регистрации кандидатами в губернаторы этого региона. Там им также открыты избирательные счета.
Еминцев и Соколов пополнили ряды претендентов на кресло губернатора Мурманской области, насчитывающих уже 11 человек. Ранее о своем желании баллотироваться на пост главы заявили представитель ЛДПР Максим Белов, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия"). Также документы подали самовыдвиженцы - совладелец "Мурманского рыбокомбината" Михаил Зуб, глава регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитренко, пенсионер Кариб Гаджимагомедов.
Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.
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