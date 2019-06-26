Песков спросил журналистов, кто подвергался пыткам со стороны силовиков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение об опросе центра "Левада" про пытки, спросил журналистов во время конференц-колла, кто подвергался пыткам, из 30 человек никто не ответил утвердительно.

Ранее газета " Коммерсант " со ссылкой на данные аналитического центра "Левада" сообщила, что с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный.

Песков решил проверить результаты опроса «Левада-центра» о том, что каждый десятый россиянин сталкивался с пытками силовиков, на журналистах. Но выпытать утвердительного ответа ни у кого из почти тридцати участников конференц-колла не удалось pic.twitter.com/2M9z3gX6Ym — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июня 2019 г.

"Смотрите, сейчас на конференц-колле, наверное, человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя", - сказал Песков журналистам.

Никто из представителей СМИ не назвал себя. "Нужно тщательно проанализировать, какая работа была проведена (центром)", - отметил Песков.

При этом он уточнил, что ситуация с журналистом Иваном Голуновым - это отдельный случай и на конференц-колле его нет.

"Мы видели этот опрос. Сообщения в СМИ видели, сам материал и анализ пока не читали, пока не было времени ознакомиться", - уточнил Песков.