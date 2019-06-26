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РИА Новости

Песков спросил журналистов, кто подвергался пыткам со стороны силовиков

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение об опросе центра "Левада" про пытки, спросил журналистов во время конференц-колла, кто подвергался пыткам, из 30 человек никто не ответил утвердительно.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра "Левада" сообщила, что с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный.
"Смотрите, сейчас на конференц-колле, наверное, человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя", - сказал Песков журналистам.
Никто из представителей СМИ не назвал себя. "Нужно тщательно проанализировать, какая работа была проведена (центром)", - отметил Песков.
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При этом он уточнил, что ситуация с журналистом Иваном Голуновым - это отдельный случай и на конференц-колле его нет.
"Мы видели этот опрос. Сообщения в СМИ видели, сам материал и анализ пока не читали, пока не было времени ознакомиться", - уточнил Песков.
По его словам, необходимо очень внимательно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался, какая методика применялась. "Поэтому так поверхностно отвечать не хотелось бы", - пояснил Песков.
Полиция
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