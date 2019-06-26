Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Рад, что мы можем рассказать о первых успехах, о признательных показаниях", - заявил Зеехофер перед заседанием комитета бундестага ФРГ по внутренней политике.
Он добавил, что, несмотря на признания Штефана Э. о том, что он действовал в одиночку, "мы интенсивно будем продолжать работу по поиску единомышленников и возможных соучастников, проверим его (подозреваемого – ред.) окружение на протяжении последних лет".
Ранее сообщалось, что член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве.
Генпрокуратура ФРГ приняла расследование и установила подозреваемого в убийстве Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника, говорится в пресс-релизе ведомства.