Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Рад, что мы можем рассказать о первых успехах, о признательных показаниях", - заявил Зеехофер перед заседанием комитета бундестага ФРГ по внутренней политике.

Он добавил, что, несмотря на признания Штефана Э. о том, что он действовал в одиночку, "мы интенсивно будем продолжать работу по поиску единомышленников и возможных соучастников, проверим его (подозреваемого – ред.) окружение на протяжении последних лет".

Ранее сообщалось, что член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем собственном саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве.