Россия поддержала решение Китая приостановить импорт свинины из Канады

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор солидарен с решением Китая приостановить импорт мяса из Канады из-за фальшивых ветеринарных сертификатов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Стоит отметить, что со случаями фальсификации ветеринарных сертификатов на поставляемую из Канады в Россию животноводческую продукцию, Россия столкнулась 12 лет назад, в 2007 году. Тогда Россельхознадзор принял решение ввести режим предварительного уведомления на поставки свинины из Канады, что позволило минимизировать риски, связанные с нелегальным импортом", - сказали в пресс-службе.

Накануне посольство Китая в Оттаве сообщило о том, что китайская таможенная служба обнаружила следы кормовой добавки рактопамин в партии свинины, поставляемой из Канады в Китай. В связи с этим Китай немедленно прекратил импорт свинины с соответствующих предприятий и потребовал от канадских властей провести расследование.

В пресс-службе Россельхознадзора уточнили, что в 2007 году было выявлено порядка 700 партий свинины из Канады с поддельными ветеринарными сертификатами.