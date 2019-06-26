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РИА Новости

Правительство продлило продовольственное эмбарго

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПлакат "Краснодар милее Польши" в вагоне метрополитена в Новосибирске
Плакат Краснодар милее Польши в вагоне метрополитена в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ограничения будут действовать до конца 2020 года.
В августе 2014-го Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
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ЕвросоюзРоссияСШАУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Вот и славно. Россия испокон веков кормила сама себя, и ещё тучу покупателей продуктом, выращенным на своих бескрайних полях. Все довольны -- и европейские инженеры санкций, и Россия, реанимирующая свой аграрный сектор.
26 июня, 13:09
Не лайкаю либерастов
1611006
Зачем с Украины в тихаря сняли часть запретов? На бумаги то продлили, а граница так и будет дырявой для контрафакта?
26 июня, 13:46
Арсений Понфиленко
511102
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