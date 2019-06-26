Подготовка документов ко встрече Путина и Трампа не ведется, заявил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подготовка каких-либо документов ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он ранее во вторник сообщил, что в Кремле не исключают встречи президентов России и США на саммите G20 и подготовка к такой встрече ведется.

"Нет, никакой подготовки документов не ведется", - ответил Песков на вопрос, ведется ли подготовка какого-либо документа ко встрече Путина и Трампа на G20.