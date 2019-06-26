Подготовка документов ко встрече Путина и Трампа не ведется, заявил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подготовка каких-либо документов ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке не ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он ранее во вторник сообщил, что в Кремле не исключают встречи президентов России и США на саммите G20 и подготовка к такой встрече ведется.
"Нет, никакой подготовки документов не ведется", - ответил Песков на вопрос, ведется ли подготовка какого-либо документа ко встрече Путина и Трампа на G20.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.