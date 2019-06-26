Google грозит в России штраф за рекламу по написанию дипломов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поисковой системе Google грозит штраф за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ, заявила Федеральная антимонопольная служба.

Как отмечает ведомство, в декабре в сервисе Google AdWords распространялась реклама услуг по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и т. п., что запрещено российским законодательством. При этом рекламные объявления попадают в AdWords только после проверки со стороны модерационных систем, а в случае выявления сомнительной рекламы — "ручной" проверки.

"Запрет на размещение рекламы услуг по написанию рефератов, дипломных, диссертационных работ — достаточно новая норма, которая появилась в законе "О рекламе" в ноябре 2018 года. ФАС стремится реагировать на факты нарушений нормативных новаций, чтобы в том числе напоминать компаниям о новых правилах ведения бизнеса", — прокомментировала решение комиссии ведомства начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяна Никитина.