Google грозит в России штраф за рекламу по написанию дипломов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поисковой системе Google грозит штраф за размещение контекстной рекламы по написанию дипломных работ, заявила Федеральная антимонопольная служба.
Как отмечает ведомство, в декабре в сервисе Google AdWords распространялась реклама услуг по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и т. п., что запрещено российским законодательством. При этом рекламные объявления попадают в AdWords только после проверки со стороны модерационных систем, а в случае выявления сомнительной рекламы — "ручной" проверки.
"Запрет на размещение рекламы услуг по написанию рефератов, дипломных, диссертационных работ — достаточно новая норма, которая появилась в законе "О рекламе" в ноябре 2018 года. ФАС стремится реагировать на факты нарушений нормативных новаций, чтобы в том числе напоминать компаниям о новых правилах ведения бизнеса", — прокомментировала решение комиссии ведомства начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяна Никитина.
ФАС готовит к возбуждению административное дело в отношении Google LLC, предоставляющей сервис AdWords, Google Ireland Limited и ООО "Гугл". Штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей.
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