Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, получивший мировую известность после роли Локи в фильмах киновселенной Marvel, рассказал в интервью изданию Hollywood Reporters, что про его персонажа будет снят отдельный сериал на платформе Disney+.
В интервью Том Хиддлстон отметил, что очень рад тому, что его герой Локи находит отклик у зрителей.
"Я знал, что он был непростым персонажем. Умный, но уязвимый. Злой и потерянный, сломленный и остроумный. Думаю, это была удивительная возможность, и она выросла в сеть фильмов. Я этого не ожидал", - отметил Хиддлстон.
На вопрос о будущем сериале актер ответил, что он будет называться "Локи" и станет "новой отправной точкой", но не стал объяснять почему.
Том Хиддлстон сыграл в фильмах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Тор: Рагнарек" и других.