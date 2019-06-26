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РИА Новости
Культура

Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи

Вчера, 12:14
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© Фото : Marvel Studios. 2013Том Хиддлстон в фильме "Тор 2: Царство тьмы"(2013)
Том Хиддлстон в фильме Тор 2: Царство тьмы(2013)
© Фото : Marvel Studios. 2013
Том Хиддлстон в фильме "Тор 2: Царство тьмы"(2013)
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, получивший мировую известность после роли Локи в фильмах киновселенной Marvel, рассказал в интервью изданию Hollywood Reporters, что про его персонажа будет снят отдельный сериал на платформе Disney+.
В интервью Том Хиддлстон отметил, что очень рад тому, что его герой Локи находит отклик у зрителей.
"Я знал, что он был непростым персонажем. Умный, но уязвимый. Злой и потерянный, сломленный и остроумный. Думаю, это была удивительная возможность, и она выросла в сеть фильмов. Я этого не ожидал", - отметил Хиддлстон.
На вопрос о будущем сериале актер ответил, что он будет называться "Локи" и станет "новой отправной точкой", но не стал объяснять почему.
Том Хиддлстон сыграл в фильмах "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Тор: Рагнарек" и других.
Кадр из фильма Высотка
9 февраля 2016, 12:37
Герои Тома Хиддлстона9 февраля 35 лет исполняется британскому актёру Тому Хиддлстону.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиноТом Хиддлстон
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