В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко

ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы ДНР Александра Захарченко.

В частности, это представители Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.

Байдала — агент пятого департамента контрразведки СБУ.

"Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных (по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР. — Прим. ред.) диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко", — говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

Моторин — выходец из Донбасса, сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, "которое было создано при активном участии ЦРУ США", уточняется в релизе.

"Именно на нем (на Моторине. — Прим. ред.) кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов", — добавили в министерстве.

Отмечается, что второй отдел занимается непосредственно организацией терактов в ДНР.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

Еще одной жертвой теракта стал телохранитель, всего пострадали 11 человек.

Властям ДНР удалось задержать сотрудника Службы безопасности Украины, который дал признательные показания, заявив, что это была диверсия со стороны Киева.

После Захарченко главой самопровозглашенной республики стал Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.