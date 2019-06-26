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РИА Новости

В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко

Вчера, 12:04
44639
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы ДНР Александра Захарченко.
В частности, это представители Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.
Байдала — агент пятого департамента контрразведки СБУ.
"Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных (по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР. — Прим. ред.) диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко", — говорится в сообщении пресс-службы республиканского МВД.
Моторин — выходец из Донбасса, сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, "которое было создано при активном участии ЦРУ США", уточняется в релизе.
"Именно на нем (на Моторине. — Прим. ред.) кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов", — добавили в министерстве.
Отмечается, что второй отдел занимается непосредственно организацией терактов в ДНР.
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Убийство главы ДНР

Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.
Еще одной жертвой теракта стал телохранитель, всего пострадали 11 человек.
Властям ДНР удалось задержать сотрудника Службы безопасности Украины, который дал признательные показания, заявив, что это была диверсия со стороны Киева.
После Захарченко главой самопровозглашенной республики стал Денис Пушилин.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.
Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>
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Убийство главы ДНР Александра ЗахарченкоДНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Теперь будет всю жизнь бояться ,такие обычно долго не живут ,тем более если сотрудничал с ЦРУ ,то это хорошая возможность убрать его руками американцев ,все равно их смерть на нас валить все будут. Просто такая многоходрвочка замочить их их же кураторами.)))
26 июня, 13:58
Данил Некипелов
6400000
Больше языка этого трусить. Пусть расскажет кто Гиви и Мотороллу убил.
26 июня, 14:05
ARAlex Rin
6000000
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