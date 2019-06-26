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РИА Новости

В Кремле нет определенности по встрече Путина и Аббаса, заявил Песков

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле нет информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", - сказал Пеков, отвечая на вопрос, есть ли какая-то определенность по встрече Путина с лидером Палестины.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
10 июня, 13:34
Песков сообщил, что отдельной встречи Путина и Аббаса пока не планируется
Во вторник в столице Бахрейна Манаме открылась двухдневная встреча "Процветание ради мира", на которой американская администрация представляет экономические аспекты "сделки века" для их обсуждения. Представители палестинской администрации бойкотируют форум, расценив его как попытку их подкупить.
Совместные ливанские и палестинские политические силы выступили с общим заявлением, в котором они выступают против "сделки века". По их мнению, арабские страны, мусульманские народы и международное сообщество, поддерживающие права палестинцев, должны предвидеть опасности, которые подразумевает под собой сделка. Согласно заявлению, "сделка века" может напрямую отрицательно сказаться не только на Палестине, но и на Ливане, Иордании, Египте и Сирии, "если будут переиграны вопросы территориальной целостности стран и натурализации палестинских беженцев в этих странах, численность которых, по некоторым данным, составляет 5,2 миллиона человек".
По мнению американской стороны, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа. За десять лет планируется создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50% уменьшить уровень бедности и вдвое увеличить ВВП. Планируется увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17% до 40%, увеличить иностранные инвестиции с 1,4% до 8% ВВП, обеспечить доступную и непрерывную подачу электроэнергии на Западном берегу и в секторе Газа, удвоить количество питьевой воды на одного человека.
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Махмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестинаПолитика
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