В Кремле нет определенности по встрече Путина и Аббаса, заявил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле нет информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал Пеков, отвечая на вопрос, есть ли какая-то определенность по встрече Путина с лидером Палестины.

Во вторник в столице Бахрейна Манаме открылась двухдневная встреча "Процветание ради мира", на которой американская администрация представляет экономические аспекты "сделки века" для их обсуждения. Представители палестинской администрации бойкотируют форум, расценив его как попытку их подкупить.

Совместные ливанские и палестинские политические силы выступили с общим заявлением, в котором они выступают против "сделки века". По их мнению, арабские страны, мусульманские народы и международное сообщество, поддерживающие права палестинцев, должны предвидеть опасности, которые подразумевает под собой сделка. Согласно заявлению, "сделка века" может напрямую отрицательно сказаться не только на Палестине, но и на Ливане, Иордании, Египте и Сирии, "если будут переиграны вопросы территориальной целостности стран и натурализации палестинских беженцев в этих странах, численность которых, по некоторым данным, составляет 5,2 миллиона человек".